Chalamet und Hammer wieder dabei? "Call Me by Your Name": Guadagnino arbeitet schon am Sequel

"Sie"? Sind damit Timothée Chalamet (22, "Lady Bird") alias Elio und Armie Hammer (31, "The Lone Ranger") alias Oliver gemeint? "Natürlich", bestätigte Guadagnino die Rückkehr seiner beiden Hauptdarsteller. "Sie sind fantastisch". Wann die Fortsetzung gedreht werden bzw. in die Kinos kommen soll, konnte der Regisseur noch nicht sagen. Dazu müsse erst das Drehbuch fertiggestellt werden. "Call Me by Your Name" läuft seit 1. März in den deutschen Kinos.