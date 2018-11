Stoibers Schattenkabinett

In den Gremiensitzungen der Union am Tag nach der Wahl gab es für Stoiber viel Lob, auch weil die CSU in Bayern bärenstark abgeschnitten hatte, erinnert sich ein hochrangiger Teilnehmer von damals. Doch gleichzeitig sollten an diesem Tag auch die Weichen für die Zukunft der Union gestellt werden: Angela Merkel, die bereits seit zwei Jahren CDU-Vorsitzende war, griff nun offen auch nach dem Unionsfraktionsvorsitz. Den hatte, ebenfalls zwei Jahre davor, Merz übernommen.