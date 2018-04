Hummels: Tore verhindern ist seine Mission

Klar ist: Mats Hummels ist zum jetzigen Zeitpunkt mit seinen insgesamt drei Treffern in den Wettbewerben Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League (je ein Torerfolg) schon genau da, wo er am Ende der beiden vergangenen Spielzeiten gestanden hatte. 2016/2017 traf er einmal in der Bundesliga, zweimal im Pokal, 2015/2016 war er für Borussia Dortmund zweimal in der Bundesliga und einmal in der Europa League erfolgreich.