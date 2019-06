Castingshow auf ProSieben Heidi Klum und Bill Kaulitz suchen die "Queen of Drags"

Conchita Wurst freut sich darauf, die "gesamte Palette" der Szene zeigen dürfen: "Drag ist eine sehr vielfältige Ausdrucksform und die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up." So will die Show auch die Hintergründe der Kunstform beleuchten, wie die Pressemitteilung verspricht: "Warum präsentieren sich Männer als weibliche Kunstfiguren? Was zeichnet eine 'Queen of Drags' aus? Wie verwandeln sich die oft unscheinbaren oder schüchternen Männer in hinreißende, extrovertierte Glamour-Girls, die auf der Bühne glänzen?" Die Reality-Sendung soll im Winter 2019 zur Prime Time auf ProSieben ausgestrahlt werden.