Casting für Dessous-Models Sylvie Meis bekommt erste eigene TV-Show!

Auch ungewöhnliche private Einblicke soll Meis in ihrem Projekt gewähren, kündigte der Sender unterdessen an. Sie sei eben nicht nur Model, Moderatorin und Business Lady - sondern auch eine liebende Mutter. In der Show gehe es hingegen mehr als nur um reine Schönheit. Auch Persönlichkeit, Auftreten und echte Leidenschaft seien gefragt. Am Ende einer jeden Folge entscheidet Sylvie Meis jeweils, wer die Sendung verlassen muss.