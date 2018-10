Cast um Henry Cavill wächst "The Witcher": Netflix hat die beiden weiblichen Hauptfiguren gefunden

Der Cast um Henry Cavill (35) als Geralt von Rivia in "The Witcher" wächst! Wie das Portal "The Hollywood Reporter" berichtet, hat Netflix die Besetzung für die beiden weiblichen Hauptcharaktere Yennefer und Ciri gefunden. Demnach hat der Streamingdienst für die Rolle der Ciri die Nachwuchs-Schauspielerin Freya Allan und für die Rolle der Yennefer die ebenso junge und bislang eher unbekannte Schauspielerin Anya Chalotra gecastet.