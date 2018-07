Cash-Trapping-Masche Geldautomaten manipuliert: Drei Festnahmen

Ludwigsvorstadt - Cash-Trapping: So bezeichnet man eine bestimmte Form von Geldautomaten-Manipulation. Dabei bringen die Täter eine Blende über den Ausgabeschächten an, sodass das Geld nicht ausgegeben wird. Jedoch bleiben die Scheine an der Blende hängen – später wird diese von den Betrügern mit dem darin klebenden Geld abgenommen.