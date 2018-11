Caro Daur und Ann-Kathrin Götze MTV Europe Music Awards 2018: Die deutsche Vertretung

Influencerin Caro Daur (23) besuchte das Event in einer golden glitzernden Robe von Ralph and Russo - wie sie auch auf ihrem Instagram-Kanal zeigte. Die Accessoires waren perfekt auf das hochgeschlossene Kleid mit den Statement-Fransen abgestimmt: Goldene Riemchen-Stilettos von Yves Saint Laurent und goldener Schmuck rundeten den Look ab.