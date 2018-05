Car-Crash in Beverly Hills DJ Calvin Harris und Model Aarika Wolf: Verletzte bei Autounfall

Adam Richard Wiles, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Calvin Harris (34, "Motion"), und seine Modelfreundin Aarika Wolf hatten am Sonntag einen Autounfall in Beverly Hills, Kalifornien. Wie das Promiportal "TMZ" weiter meldet, saß sie am Steuer des Wagens. Und als ein vor ihr fahrendes Auto links in eine Einfahrt abbiegen wollte, soll Wolf nicht abgebremst haben, so die zitierten Augenzeugen, sondern dem anderen Fahrzeug nahezu ungebremst in die linke Seite gekracht sein.