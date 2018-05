In den Single-Charts gelingt dem Berliner Rapper Capital Bra (23) eine Sensation: Er ist der erste nationale Künstler, der binnen drei Wochen zwei Nummer-eins-Hits landet. Mitte April stand sein "5 Songs in einer Nacht" ganz oben, jetzt erobert er mit "Neymar" feat. Ufo361 abermals den Thron. Dahinter geben sich Calvin Harris und Dua Lipa ihren "One Kiss". Auf Rang drei haben Gzuz feat. Bonez MC "Was erlebt". Andreas Gabaliers "Verdammt lang her", das einen Vorgeschmack auf sein kommendes Album gibt, steigt auf Platz 76 ein.