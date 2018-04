Im Alter von 28 Jahren Nach dem Tod von Avicii: So reagieren die Stars

Sänger Charlie Puth (26) kondolierte ebenfalls via Twitter: "Wow, ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um dem Mann zu ehren, der mir wirklich die Augen geöffnet hat, wie meine Produktionen eines Tages klingen könnten. Avicii war ein Genie und ein Erneuerer der Musik - und ich kann nicht glauben, dass er nicht mehr bei uns ist. Ruhe in Frieden an den wirklich Besten."

Liam Payne

One-Direction-Sänger Liam Payne (24) schrieb auf Twitter: "Oh mein Gott. Wirklich niedergeschlagen wegen Avicii. Sehr, sehr traurige Nachrichten. Viel zu jung. Was für ein Talent. Ruhe in Frieden."

Nile Rodgers

Auch der Musikproduzent Nile Rodgers (65) trauerte auf Twitter: "Ich weine im Flugzeug. Ich hoffe, ich mache die anderen Passagiere nicht nervös. Ruhe in Frieden Avicii."

Zedd

Der russisch-deutsche Musikproduzent Zedd (28) schrieb bei Twitter: "Keine Worte können meine Traurigkeit beschreiben, die ich gerade fühle, nachdem ich vom Tod von Avicii gehört habe. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden."

Dillon Francis

DJ Kollege Dillon Francis (30) ließ bei Twitter seinen Gefühlen freien Lauf: "Ruhe in Frieden Avicii. Du wirst unglaublich vermisst werden. Mein tiefstes Mitgefühl an seine Familie."

Dua Lipa

Auch die britische Sängerin Dua Lipa (22) tweetete zum Tod: "Über den Tod von Avicii zu hören, war eine sehr traurige Nachricht. Zu jung und viel zu früh. Mein Beileid geht an seine Familie, Freunde und Fans."

Imagine Dragons

Die US-amerikanische Rock-Band Imagine Dragons twitterte ebenfalls: "Niedergeschlagen aufgrund der Nachricht von Aviciis Tod. Mit ihm zusammen zu arbeiten war einer der besten gemeinschaftlichen Momente. Viel zu jung. Die Welt war ein lustigerer und erfüllterer Ort mit seiner Anwesenheit und Kunst. Senden alle Liebe an seine Freunde und Familie."

Paris Hilton

Paris Hilton (37) schrieb zu einem Bild von ihm: "Zerstört von der Nachricht des Todes von Avicii. Solch eine süße Seele mit einem großen Herz und unglaublichem Talent. So viele tolle Erinnerungen zusammen. Meine Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie. Ruhe in Frieden mein Freund."

Felix Jaehn

Felix Jaehn (23) schrieb: "Ich finde keine Worte. Ohne Avicii wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. 'Levels' brachte mich dazu, eigene Musik zu machen. Ruhe in Frieden. Du wirst nie vergessen werden."

Ellie Goulding

Singer-Songwriterin Ellie Goulding (31) trauert: "Schlaf gut Avicii, du hast so viele von uns inspiriert. Ich wünschte, ich könnte dir das persönlich sagen."

David Guetta

Der französische DJ David Guetta (50) postete ein Bild von sich und Avicii auf Instagram und schrieb: "Etwas wirklich schreckliches ist passiert. Wir haben einen Freund mit einem wunderschönen Herzen verloren und die Welt einen unglaublich talentierten Musiker. Danke für die tollen Melodien, die gemeinsame Zeit im Studio, das gemeinsame Spielen als DJs oder einfach für das Genießen des Lebens als Freunde. Ruhe in Frieden Avicii."

Rita Ora

Bei Aviciis Kollegin und Weggefährtin Rita Ora (27) war die Trauer förmlich greifbar: "Ich finde keine Worte. Ich erinnere mich daran, wie großartig es war, als wir 'Lonely Together' gemacht haben und es fühlt sich wie gestern an, als wir gesprochen haben. Beileid an Aviciis Familie, Freunde und Fans, die ihn unterstützt haben. Möge er in Frieden ruhen. Viel zu früh gegangen. Ich bin zerstört. Mit gebrochenem Herzen."

