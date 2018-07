Magnus Müller-Rischart vom Café Kaiserschmarrn will sich aus Zeitgründen nicht äußern. Er steckt mitten im Umbau seines Cafés am Marienplatz und womöglich hat er in seinem Café Kaiserschmarrn auch kaum Essen auf der Karte, das so wirklich zu Weißbier passen mag. Sahnetorte und Weißbier? Kann man machen, schmeckt halt nicht.