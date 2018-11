Seit 1988 gibt im "Sub – Infoladen für schwule Männer" eine psychosoziale Beratung, Montag bis Freitag von 19 bis 22 Uhr, durchgeführt von Ehrenamtlern. Damals war die Zeit der Aids-Krise, als CSU-Hardliner Peter Gauweiler als KVR-Chef die schwule Subkultur durch Razzien zerschlagen wollte und in dem Haus in der Müllerstraße 44 kein Schild darauf hinweisen durfte, dass sich im Rückgebäude schwule Männer treffen.