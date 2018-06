Céline Dion ist schuld! Musik für "Deadpool 2" geklaut? Ryan Reynolds kontert Kanye West

Überhaupt setzt "Deadpool" vor allem auf alte und schnulzige Liebeslieder, die während brutaler Actionszenen für möglichst viel Kontrast zwischen dem Gezeigten und dem Gehörten sorgen - etwa "Take My Breath Away" oder "Take on Me". Da wird Kanye West also ein wenig deutlicher werden müssen, welche Passagen denn nun von ihm stammen sollen.