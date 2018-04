Bye, bye Cellulite Experte Dr. Markus Klöppel verrät im Live-Webinar, wie‘s geht

93% der Patientinnen sind auch nach drei Jahren mit dem Ergebnis zufrieden!

Bereits eine einzige, 45-60-minütige, minimal-invasive und damit ambulante Behandlung verbessert das Erscheinungsbild der Haut signifikant – und nachhaltig. Während das Ergebnis schon nach nur drei Tagen deutlich sichtbar ist, waren 93% der Patientinnen auch drei Jahre nach der Cellfina®-Behandlung noch zufrieden und berichten, dass sie sich endlich wieder trauen, kurze Röcke und Shorts zu tragen - ein Erfolg, den man durch Sport oder eine rein oberflächliche Behandlung gar nicht erst erzielen könnte. Dr. Markus Klöppel führte Ende 2016 als einer der ersten vier Fachärzte in Deutschland Cellfina® in den deutschen Markt ein. Seither wurden in seiner Praxis zahlreiche Patientinnen erfolgreich behandelt. Zudem bildet Dr. Klöppel als eines von vier "Center of Excellence" und International Speaker des Herstellers Merz Aesthetics Fachärzte in dieser Methode aus.

Stellen Sie Ihre Fragen persönlich: im Live-Webinar mit Dr. Markus Klöppel

Mit dem Webinar "Bye, bye Cellulite" bietet die Praxis Dr. Klöppel & Kollegen (www.drkloeppel.com) erstmals eine Plattform, auf der sich Interessierte kostenlos, unverbindlich und bequem von zuhause aus persönlich informieren, und ihre individuellen Fragen stellen können.

