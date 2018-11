Mats Hummels: Er war selbst wohl am meisten von seiner schwachen Leistung geschockt – und ließ sich nach mehreren Aussetzern auswechseln. Anschließend rechtfertigte er seinen trägen Auftritt mit einer (Männer-)Grippe und brachte damit auch noch seinen Trainer in die Bredouille (siehe Niko Kovac). Hoeneß verteidigte Hummels und beichtete, das WM-Finale 1974 ebenfalls angeschlagen gespielt zu haben. "Ich hatte am Abend davor 39 Grad Fieber", sagte der 66-Jährige, der das Bundestrainer Helmut Schön damals (im Gegensatz zu Hummels) verheimlicht hatte: "Kein Mensch hätte mich spielen lassen. Aber ein WM-Endspiel gibt es natürlich nur ein Mal im Leben." Hummels' Standing hat sich durch das Duell mit seinem Ex-Klub nicht gerade verbessert. (Lesen Sie hier die Social-Media-Reaktionen zu Mats Hummels)