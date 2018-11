BVB in Bundesliga extrem stark

Der BVB befindet sich in der Liga aktuell in herausragender Form, mit 24 Punkten nach zehn Spielen steht die Mannschaft von Trainer Lucien Favre an der Tabellenspitze. Der FC Bayern steht mit 20 Zählern indes auf dem dritten Platz, bei einer Niederlage in Dortmund würde der Rivale also bis auf sieben Punkte wegziehen - und die Sorgen in München noch größer werden. (Lesen Sie auch: Lothar Matthäus watscht Bayern-Bosse ab: Umbruch verpasst!)