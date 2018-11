BVB gegen FC Bayern: Zieht der Tabellenführer weg?

Es ist wieder soweit: Das absolute Topspiel der Bundesliga steht an. Der BVB trifft auf den FC Bayern – Schwarz-Gelb gegen Rot-Weiß, der Ligakracher am Samstagabend im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

Die Vorzeichen haben sich umgekehrt: Borussia Dortmund liefert bislang eine beeindruckende Saison ab, die Mannschaft begeistert mit frischem und schnellen Offensivfußball. Nach zehn Spieltagen hat das Team von Trainer Lucien Favre bereits 30 Tore auf dem Konto. Mit 24 Punkten stehen die Schwarz-Gelben an der Tabellenspitze – und damit mal wieder vor dem Ligarivalen aus München.

Die Bayern haben in dieser Spielzeit ihre Schwierigkeiten, die Mannschaft von Trainer Niko Kovac steht mit 20 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Bei einer Niederlage würden die Dortmunder auf sieben Punkte wegziehen. Nach dem Sieg in der Champions League gegen AEK Athen (2:0) betonten Präsident Uli Hoeneß und Kovac, dass der FC Bayern als Außenseiter nach Dortmund reisen würde. Eine Situation, die es in dieser Form schon lange nicht mehr gab.