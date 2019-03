Bußgeldbescheid: Widerspruch lohnt sich! In die Radarfalle getappt: Was nun?

Wichtig: Wer denkt, mit Radarwarnern den Blitzern grundsätzlich aus dem Weg gehen zu können, sei gewarnt. Die kleinen Helferlein sind, obwohl frei im Internet zu kaufen, in Deutschland verboten. Stellt die Polizei bei der Kontrolle eine betriebsbereite App oder ein Navigationsgerät mit der Funktion fest, kostet das den Fahrzeugführer 75 Euro in 1 Punkt. Warngeräte, die ausschließlich diesen Zweck erfüllen, können sogar beschlagnahmt und vernichtet werden - ob das für Handys oder Navis auch gilt, bezweifelt der ADAC allerdings. Generell gilt: Auch wenn sich viele Autofahrer über Standort oder Aufdruck bestimmter Verkehrsschilder aufregen mögen, gibt es oft Gründe, genau an dieser Stelle auf genau diese Geschwindigkeit zu reduzieren. Am einfachsten verhindert man den Bußgeldärger also, indem man sich einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält.