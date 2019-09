Wann startet das Dschungelcamp 2020?

Noch hat RTL den Starttermin fürs Dschungelcamp 2020 nicht offiziell bestätigt. Allerdings wurde die Show neun Mal in Folge ab der zweiten oder dritten Januar-Woche ausgestrahlt - und begann jeweils an einem Freitag. Daher wäre ein Start am 10. oder 17. Januar 2020 realistisch. Ziemlich sicher ist jedoch, dass das beliebte zynisch-bissige Moderatoren-Team wieder aus Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bestehen wird.