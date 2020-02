Bundestrainer wird 60 Jogi Löw: "Ich nehme mir öfter mal eine Auszeit"

Bundestrainer Joachim "Jogi" Löw feiert am morgigen Montag (3. Februar) seinen 60. Geburtstag. "Ich bin nicht unbedingt ein Freund von ganz großen Partys am Geburtstag selbst", erklärte er der "Welt am Sonntag". Er feiere da lieber im kleinen Kreis "bei einem Glas Rotwein mit der Familie und ein paar Freunden. Und so wird es auch diesmal sein". Er habe aber nach dem 50. Geburtstag gesagt, dass er den 60. auch in einem größeren Rahmen feiern werde. "Das werde ich einhalten, und ich freue mich darauf." Zu Löws 50. Geburtstag hatte es der Zeitung zufolge eine 1970er-Jahre-Mottoparty gegeben mit Musiker Dieter Thomas Kuhn (55).