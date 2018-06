Bundestrainer in Freiburg Wer fängt Jogi Löw nach dem WM-Desaster auf?

Sein Berater Harun Arslan ist nah an ihm dran

Auch beruflich ist Löw natürlich umringt von einem engen Beraterstab, der sicherlich nun eng mit ihm diskutieren wird, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Sein Berater Harun Arslan in etwa - der im Übrigen auch Mesut Özil (29) und Ilkay Gündogan (27) betreut, die mit ihrem Erdogan-Treffen dem DFB-Team einen Bärendienst erwiesen haben - soll nach dem Ausscheiden engen telefonischen Kontakt mit Löw halten. Zuletzt besuchte Arslan seinen Schützling beim Gruppenspiel gegen Schweden in Sotschi.

Ob auch DFB-Kollegen in den Entscheidungsprozess involviert sind? DFB-Präsident Reinhard Grindel (56), der gerne an Löw festhalten möchte und erst vor der WM dessen Vertrag bis 2022 verlängerte - kündigte bereits Gespräche mit Löw kurz nach dem Abpfiff des Katastrophen-Spiels gegen Südkorea an. Demonstrativ stärkte er seinem Bundestrainer den Rücken. Löw sei es, der nun den Umbruch im Team moderieren und umsetzen soll - niemand sonst. Neben Grindel ist DFB-Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff die stärkste Bezugsperson von Löw und wir sicher auch eng an seinem Trainer dran sein. Ob die beiden vielleicht schon mehr wissen, als die Öffentlichkeit?