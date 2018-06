Anstelle von Özil hat sich Dortmunds Marco Reus ins Team gespielt. Immerhin ist Özil nach seiner Knieprellung wieder fit, hat laut Löw "überhaupt keine Probleme mehr". Die Debatte um Özil und Gündogan hob DFB-Präsident Reinhard Grindel in Watutinki auf eine höhere Ebene: "Wir haben es mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun. Ich hoffe, dass die Fans am Sonntag alles dafür tun, uns zu unterstützen." Über 79 000 Tickets wurden an deutsche Fans verkauft – Platz zwei im Ranking hinter Gastgeber Russland. Doch werden die deutschen Anhänger Özil und Gündogan verzeihen?

Grindel hofft darauf, doch aus seinen Worten klingen Zweifel: "2014 war Integration noch positiv besetzt, aber durch die Zuwanderung 2015 hat sich bei vielen offenbar etwas verändert. Es scheint da etwas zu geben, was tiefer liegt, was weit über die beiden Spieler hinausgeht." Womöglich kann die Lösung nur heißen: Tore und Siege. So banal und traurig das klingt.

