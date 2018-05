Karius hatte mit zwei Aussetzern maßgeblichen Anteil am Sieg von Real. "Das ist brutal für ihn, so etwas erleben zu müssen. Ich hoffe, dass er von Liverpool und Jürgen Klopp Unterstützung bekommt, um da wieder rauszukommen", sagte Köpke. Beim DFB spielt Karius (24) keine Rolle. Man habe ihn, so der Bundestorwarttrainer, beobachtet, "aber er ist nicht in der engeren Wahl".