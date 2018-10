Bundespolizei Mann schubst Helferin an der Hackerbrücke

München - Eine 66-Jährige ist am Mittwochabend an der Hackerbrücke durch einen rabiaten Schubser verletzt worden. Zuvor war eine junge Frau (21) auf der Treppe nach unten zur S-Bahn gestürzt - wohl ohne Fremdeinwirkung, wie die Bundespolizei berichtet. Eine 66-Jährige wollte ihr beim Aufstehen helfen, da ging allerdings der Freund (21) der jungen Frau dazwischen und stieß die Frau so fest weg, dass sie stürzte.