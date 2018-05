Auch am frühen Sonntagmorgen musste die Bundespolizei ausrücken, dieses Mal war der S-Bahnhof Hackerbrücke Schauplatz einer Schlägerei. Beteiligt waren insgesamt fünf Personen, darunter zwei 21-Jährige Afghanen sowie drei Deutsche im Alter von zweimal 18 sowie 20 Jahren. Um kurz vor sechs bekamen sich die beiden Grüppchen aus bislang unbekannter Ursache in die Haare. Gegenseitigen Provokationen folgte ein Handgemenge, welches schließlich in einer handfesten Schlägerei zwischen den beiden Afghanen und einem der 18-Jährigen ausartete. Einer der beiden Afghanen erlitt dabei eine Platzwunde und eine Verletzung am Auge.