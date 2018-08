Timo Werner (RB Leipzig)



Die Sturm-Hoffnung der deutschen Nationalmannschaft: Timo Werner. Foto: Jan Woitas/dpa

Drei Spiele, null Tore: Die Weltmeisterschaft lief auch für Timo Werner nicht so recht nach Wunsch. Der 22 Jahre alte Torgarant der Leipziger hat eine schwierige Saison hinter sich, auch in der Bundesliga waren die Flügel eher gestutzt. Nur 13 Tore entsprachen nicht dem Anspruch Werners, in der Vorsaison waren es noch 21 gewesen. Die Leipziger Offensivabteilung gleicht einer Talentefabrik, mit Yussuf Poulsen, Jean-Kevin Augustin, Marcel Sabitzer, Bruma oder Emil Forsberg wissen einige Spieler sehr genau, wo das gegnerische Tor steht.

Maximilian Philipp (Borussia Dortmund)



Kam damals vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund: Maximilian Philipp (l.). Foto: Hasan Bratic/dpa

Maximilian Philipp soll's richten. Die Suche nach dem absoluten Topstürmer verlief beim BVB bis dato erfolglos, der erhoffte Ersatz für Aubameyang wurde nicht gefunden. Chelsea-Leihgabe Michy Batshuayi überzeugte im Frühjahr mit neun Treffern in vierzehn Pflichtspielen so sehr, dass die Londoner den Kaufpreis für den 24-Jährigen deutlich nach oben korrigierten. Nun ist Philipp, der im vergangenen Sommer aus Freiburg gekommen war und neun Treffer erzielte, im BVB-Sturm gefordert. Im Pokal-Thriller in Fürth übernahm Kapitän Marco Reus die Rolle des Mittelstürmers.

Mark Uth (FC Schalke 04)



Neuzugang beim FC Schalke 04: Mark Uth (r.). Foto: Guido Kirchner/dpa

14-mal war Mark Uth für Hoffenheim in der vergangenen Bundesliga-Saison erfolgreich, dann wechselte er im Sommer ablösefrei zu Vizemeister Schalke 04. Dort verstärkt der 26-Jährige die Offensivabteilung mit Breel Embolo (21) und Routinier Guido Burgstaller (29). Ein Trio, das um Einsatzminuten und Tore kämpfen wird.

Kevin Volland (Bayern 04 Leverkusen)



Kevin Volland (m.) soll die Werkself in die Champions League schießen. Foto: firo/Augenklick

Kevin Volland hat seine erfolgreichste Bundesliga-Saison hinter sich, 14 Tore in 31 Spielen sprechen für den 26-Jährigen. Mit dem Argentinier Lucas Alario hat er jedoch einen starken Konkurrenten um den Stammplatz in der Werkself. Der 25-Jährige kam in der vergangenen Saison in 23 Einsätzen auf neun Treffer.