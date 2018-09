Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 7 bis 14 terminiert – neben dem Spiel in Dortmund darf der deutsche Rekordmeister auch am 7. Spieltag beim Duell gegen Borussia Mönchengladbach um 18.30 Uhr ran. Die restlichen Partien finden zur normalen Zeit um 15.30 Uhr statt. Die Bayern spiele dabei jedes Mal an einem Samstag – bis auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, das in einer englischen Wochen stattfindet.