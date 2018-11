Letztes Bayern-Heimspiel 2018 gegen Leipzig

Bis zur Winterpause tritt die Mannschaft von Niko Kovac noch zwei Mal samstags an: Am 15. Dezember (15.30 Uhr) bei Hannover 96 und eine Woche später (22. Dezember, 18.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt. Dazwischen empfangen die Bayern in der heimischen Allianz Arena Vizemeister RB Leipzig zum letzten Heimspiel des Jahres 2018 (19. Dezember, 20.30 Uhr).