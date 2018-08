Niklas Süle gegen Jérôme Boateng

Die Hierarchie in der Bayern-Abwehr könnte sich ändern. Das bislang gesetzte Weltmeister-Duo Boateng/Mats Hummels wird von Süle angegriffen. Der 22-Jährige hat Kovac in der Vorbereitung voll überzeugt, speziell in puncto Schnelligkeit ist er Hummels und Boateng voraus. In der ersten Runde des DFB-Pokals saß Süle allerdings auf der Bank. Und heute?