FC Bayern im Saisonfinale gegen Wolfsburg gefordert

Die 30. Deutsche Meisterschaft ist bereits seit Mitte Juni fix, am Samstag bekommt der FC Bayern die Schale überreicht. Zuvor möchte sich der Rekordmeister am 34. Spieltag beim Gastspiel in Wolfsburg standesgemäß mit einem Sieg aus der Saison verabschieden.

Den Bayern winkt sogar noch der eigene Torrekord von 101 Treffern. Bisher haben die Münchner 96 Saison-Tore erzielt.

Startelfgarantie für Àlvaro Odriozola

Auch Robert Lewandowski, der sich am Samstag erneut die Torjäger-Kanone sichern wird, kann in Wolfsburg noch Bestmarken knacken.

Eine Startelfgarantie für die Partie in der Autostadt hat bereits Leihgabe Àlvaro Odriozola erhalten. "Klar, er hatte nicht viele Einsätze, aber am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg wird er auf jeden Fall von Anfang an spielen", sagte Flick über den Spanier, der am Saisonende wieder nach Madrid zurückkehren wird.