FC Bayern in Mainz gefordert

Auf einen 4:0-Auswärtssieg in Berlin, folgte die 5:0-Gala gegen Schalke 04 - der FC Bayern ist mit einem Torverhältnis von 9:0 fulminant in die Rückrunde gestartet und hat den Rückstand auf die Tabellenspitze bis auf einen Zähler verkürzt.

Am Samstag gilt es für den Rekordmeister in Mainz im Meisterschaftsrennen vorzulegen, um weiter Druck auf Spitzenreiter RB Leipzig auszuüben. Die Sachsen sind am Samstagabend im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach gefordert.

Bayern-Gegner Mainz 05 ist mit null Punkten aus zwei Spielen aus der Winterpause zurückgekehrt. "Wir werden das Spiel gegen die aktuell beste Mannschaft nicht wegschenken. Normal wird das Spiel für die Bayern laufen", erklärte der Mainzer Coach Achim Beierlorzer am Donnerstag.

Coman wieder im Mannschaftstraining

Auch aus dem Verletztenlazarett gab es diese Woche positive Nachrichten vom Rekordmeister. Kingsley Coman ist am Donnerstagnachmittag ins Mannschaftraining zurückgekehrt, für Mainz ist er aber noch kein Thema.