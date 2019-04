Gegen Düsseldorf: FC Bayern muss nachlegen

Borussia Dortmund hat im Kampf um die Meisterschaft vorgelegt, jetzt muss der FC Bayern nachziehen: Nach dem glücklichen 2:1-Erfolg gegen Mainz am Samstag steht der BVB mit zwei Punkten Vorsprung wieder an der Tabellenspitze. Am Sonntag müssen die Münchner nun in Düsseldorf beim starken Aufsteiger ran. Die Fortuna steht derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz – für die Möglichkeiten der Rheinländer ein hervorragendes Ergebnis.

Der FC Bayern dürfte nicht die besten Erinnerungen an die Düsseldorfer haben: Im Hinspiel Ende November gab es lediglich ein 3:3 – Fortuna-Stürmer Dodi Lukebakio erzielte einen Hattrick und schoss das entscheidende Tor in der Nachspielzeit. Der junge Belgier mutierte kurzerhand zum Bayern-Schreck. Das Remis gegen den Aufsteiger war der Tiefpunkt der herbstlichen Krise des deutschen Rekordmeisters.

FC Bayern: Ribéry fällt gegen Düsseldorf aus

Beim FC Bayern gibt es kleinere Personalprobleme: Neben den verletzten Stars Arjen Robben und Corentin Tolisso ist auch der erkrankte Franck Ribéry nicht einsatzbereit. Dafür kehrt Alphonso Davies nach auskurierter Innenbanddehnung im Knie wieder zurück in den Kader.