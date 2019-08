FC Bayern: Duell gegen Tabellenletzten

Nächstes Heimspiel für den FC Bayern: Am Samstagnachmittag empfangen die Münchner das aktuelle Tabellenschlusslicht aus Mainz.

Trainer Niko Kovac zufolge soll Superstar Philippe Coutinho mehr Einsatzminuten bekommen also noch am vorherigen Spieltag auf Schalke, als der Brasilianer für etwas mehr als eine halbe Stunde randurfte. "Unser Ziel ist es, ihn so schnell wie möglich fit zu bekommen", so der Kroate am Donnerstag. Darf Coutinho gegen die Mainzer möglicherweise schon von Beginn an ran?

Auch Thiago steht nach seinem Ausfall wieder zur Verfügung, Joshua Kimmich dürfte dadurch wieder auf die Rechtsverteidigerposition rücken.

Trifft Lewandowski auch gegen Mainz?

Robert Lewandowski, der erst am Donnerstag seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat, möchte natürlich da anknüpfen, wo er gegen Schalke aufgehört hat. Gegen die "Königsblauen" erzielte der Stürmer-Star einen Hattrick. Für die bisherigen fünf Liga-Treffer des FC Bayern ist alleine der Pole verantwortlich. Kann der 31-Jährige seine Serie fortsetzen?