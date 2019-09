FC Bayern will gegen Köln nächsten Heimsieg

Der FC Bayern schließt die englische Woche am Samstag pünktlich zum Wiesn-Auftakt mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln ab. Nach dem Unentschieden in Leipzig am vergangenen Spieltag schossen sich die Münchner am Mittwoch beim 3:0 gegen Roter Stern Belgrad für das Duell mit dem Aufsteiger aus der Domstadt warm. Um den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren, sollten die Roten ihrer Favoritenrolle gerecht werden und den dritten Sieg der laufenden Saison einfahren. Mit einem Erfolg gegen die Kölner könnten die Bayern zudem den Wiesn-Fluch der letzten beiden Spielzeiten besiegen.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie ließ sich Bayern-Trainer Niko Kovac nicht in die Karten schauen, welche Elf er am Samstag auf den Rasen schicken wird. Auch die "Zehner-Frage" ließ der Kroate offen. Der mit Neuzugang Philippe Coutinho um den Stammplatz auf der Zehnerposition konkurrierende Thomas Müller meldete bei seinem Kurzeinsatz gegen Belgrad mit einem Treffer Ansprüche für einen Startelf-Einsatz am Wochenende an. In der Vorwoche durfte er im Spitzenspiel gegen Leipzig von Anfang an ran, während Coutinho in der Champions League den Vorzug erhielt. Nach der Partie gegen Belgrad könnte Kovac erneut zur Rotation gezwungen sein, da ein Einsatz von Kingsley Coman (Nackenschmerzen) und Neuverpflichtung Lucas Hernández (Sprunggelenkverletzung) fraglich ist.

Nach Bayern-Spiel: Kölner besuchen Wiesn

Bei den Gästen aus Köln steckt nach der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus noch etwas Sand im Getriebe: Bis auf einen späten 2:1-Erfolg konnte der aktuelle Tabellenfünfzehnte in den restlichen drei Partien keine Punkte sammeln. Das Auftaktprogramm der Gäste hatte es allerdings mit Gegnern wie Dortmund und Mönchengladbach in sich. Nun wartet mit dem Gastspiel beim deutschen Rekordmeister der nächste dicke Brocken auf die Kölner.

Unabhängig vom Ergebnis geht es für die Gäste nach der Partie auf der Wiesn. "Wir machen da abends ein Teamevent. Das soll uns zusammenschweißen" , erklärte Köln-Trainer Achim Beierlorzer.