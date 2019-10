FC Bayern bei Eintracht Frankfurt gefordert

Nach dem 2:1-Zittersieg unter der Woche im DFB-Pokal bei Zweitligist VfL Bochum steht für den FC Bayern die nächste Auswärtspartie an. Am Samstag gastiert der Rekordmeister in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.

Mit einem Sieg gegen die Hessen möchte der Zweitplatzierte aus München weiter Druck auf Tabellenführer Gladbach ausüben. Die Frankfurter belegen mit vier Punkten weniger auf dem Konto als der FC Bayern aktuell den 9. Platz in der Tabelle.

Einsatz von Javi Martínez offen

Für Kovac, der die Eintracht von 2016 bis 2018 trainierte, ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Ein Spiel in Frankfurt sei für ihn "immer ein besonderes Erlebnis".

Fraglich ist der Einsatz von Javi Martínez: Der Spanier, der bereits das Pokalspiel in Bochum aufgrund einer Muskelverhärtung verpasste, trainierte am Donnerstag wieder mit dem Team. Ob es für den Kader am Samstag reicht, ist noch offen. Die Verteidiger Niklas Süle (Kreuzband) und Lucas Hernandez (Knöchel) fehlen den Münchnern ohnehin.