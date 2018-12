18.04 Uhr: Schock bei den Bayern! Hummels muss kurzfristig passen, Boateng rückt für ihn in die Startelf

18.00 Uhr: Zur Ausgangslage: Bayern reicht ein Punkt um als Tabellenzweiter zu überwintern. Frankfurt will Tabellenplatz fünf mit einem Sieg verteidigen.

17.52 Uhr: Auch die Gastgeber haben einen prominenten Ausfall zu bekagen! Bayern-Pokalschreck Rebic fehlt angeschlagen im Kader der Frankfurter.

17.46 Uhr: Neben Gnabry (Muskelfaseriss) steht auch Goretzka nicht im Kader des Rekordmeisters. Der deutsche Nationalspieler muss aufgrund einer Adduktorenverhärtung passen.

17.41 Uhr: Die Aufstellung ist da! Niko Kovac verändert seine Startelf im Vergleich zum Leipzig-Spiel auf drei Positionen. Für Gnabry, Goretzka und Coman rücken Rafinha, Martinez und Matchwinner Ribery in die erste Elf.

17.37 Uhr: Herzlich willkommen im Liveticker der AZ! Bayern trifft zum Abschluss der Hinrunde auf Eintracht Frankfurt. Wir sind live dabei!

FC Bayern peilt Tabellenplatz zwei an

Zum Abschluss des Kalenderjahres muss der FC Bayern auswärts beim Tabellenfünften Eintracht Frankfurt ran. Mit einem Punktgewinn in Frankfurt können die Münchner an Borussia Mönchengladbach in der Tabelle vorbeiziehen und auf Platz zwei überwintern. Es könnten also besinnliche und geruhsame Weihnachtstage werden.

An die Weihnachtspause mag Bayern-Coach Niko Kovac aber noch nicht denken: "Wir dürfen nicht im Urlaubsmodus, sondern müssen voll auf Spannung sein", sagte der Kroate vor der Partie bei seinem Ex-Verein.

Eintracht Frankfurt mit gefährlichem Sturmtrio

Vor allem der Angriff der Hessen zeigt sich in der bisherigen Saison in sehr guter Form. Insgesamt schoss Frankfurt in Hinrunde bislang ein Tor mehr als der Rekordmeister.

Großen Anteil daran hat das Offensivtrio um Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic. Auch Kovac blieb dies vor seiner Rückkehr nach Frankfurt nicht verborgen. "Die drei Offensiven machen es besonders gut", mahnte der Kroate vor dem abschließenden Hinrundenspiel.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 18.30 Uhr hier im Liveticker!

Lesen Sie hier: Kahn erklärt - Deshalb ist der FC Bayern weiter Meister-Favorit