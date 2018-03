1. Minute: Die in weiß und rot gekleideten Leipziger stoßen an. Der Ball rollt.

17:59 Uhr: Die Mannschaften betreten den Platz.

17:56 Uhr: Durch den Schalker Sieg gestern hat sich die 27. Meisterschaft etwas verzögert. Das Positive: Sie lässt sich nächsten Samstag in der Allianz Arena gegen Borussia Dortmund (!) nachholen.

17:54 Uhr: Ein kleines Jubiläum feiern die Bayern. Es ist das 900. Auswärstspiel in der Bundesliga. Die Bilanz lässt sich sehen: 396 Siege, 250 Remis, 253 Niederlagen

17:48 Uhr: Brazzo hat keine Bedenken angesichts der zahlreichen Umstellungen: "Die Jungs sind alle Nationalspieler." Zufrieden blickt er auf die aktuelle Saison zurück: "Wir haben gute Leistungen gebracht, der Trainer hat mit seinem Team top Leistungen gebracht. Das ist großartig. Ich bin sehr zufrieden, aber jetzt kommt die heiße Phase."

17:47 Uhr: Sportdirektor Salihamidzic erwartet eine "heiße Partie". Im Sky-Interview vor der Partie sagt er: "Hier ist es immer schwer."

17:46 Uhr: Herzlich willkommen zum Topduell der Bundesliga. Leipzig gegen Bayern. Die Red Bull Arena ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. In wenigen Minuten geht es los.

Vorbericht - Der Schampus bleibt noch im Kühlschrank. Durch den Schalker Sieg in Wolfsburg kann der FC Bayern München am Sonntag seinen 28. Meistertitel noch nicht perfekt machen. Spannung bieten das Presitige-Duell aber auch so genug. Gemessen an der Statistik hat RB Leipzig am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Duell mit dem designierten deutschen Meister allerdings keine Chance. Vier Spiele, vier Niederlagen - und dabei 15 Gegentore.

Doch für RB-Coach Ralph Hasenhüttl kommen die Bayern gerade recht, auch wenn nach dem umjubelten Einzug ins Viertelfinale der Europa League die Kräfte gebündelt werden müssen. "Es ist ein Unterschied, ob ich den Spielern Szenen vom Tabellenletzten oder vom FC Bayern zeige. Ich verspreche ein heißes Spiel", sagte Hasenhüttl.

Die Bayern kommen mit großer Gelassenheit nach Sachsen. Dabei ist es vor allem Trainer Jupp Heynckes völlig egal, dass die Münchner in Leipzig die Meisterschaft noch nicht unter Dach und Fach bringen können. Heynckes muss auf Arjen Robben (Nerv), Thiago (Zerrung) und Corentin Tolisso (Schienbeinverletzung) verzichten. Dafür kehrt James in die Startelf zurück.

Lesen Sie hier: Medien: Robert Lewandowski ist sich mit Real Madrid einig