Dramatik bot am letzten Spieltag auch der Kampf um die Plätze in der Champions League. Borussia Dortmund schaffte sein Saisonziel Königsklasse trotz einer 1:3 (0:1)-Niederlage bei 1899 Hoffenheim und landete nach einer turbulenten Saison hinter dem Abschluss-Gegner auf Platz vier. 1899 Hoffenheim steht erstmals in der Gruppenphase der Champions League. Bayer Leverkusen fehlten beim 3:2 (2:0) gegen Hannover 96 letztlich vier Tore im Vergleich zum BVB, um statt der Dortmunder einen Platz in der Champions League zu ergattern.