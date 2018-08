Beim FC Bayern zählt vor dem Start der 56. Bundesligasaison nur die siebte Meisterschaft in Serie. Doch nach eher langweiligen Jahren bringt sich die Konkurrenz so langsam wieder in Stellung - auch wenn Nagelsmann kurz vor dem Topduell in der Allianz Arena seine forschen Meisteraussagen etwas relativierte. "Ich habe nicht gesagt, wir werden Meister, sondern wir möchten es gerne probieren", sagte der 31-Jährige.