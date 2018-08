Ja, seit jenem 7. August 2011 hat der deutsche Rekordmeister alle seine Bundesliga-Auftaktspiele gewonnen. Am Freitag (20.30 Uhr live im ZDF und bei Eurosport sowie im AZ-Liveticker) soll sich das im Opener gegen die TSG 1899 Hoffenheim möglichst auch nicht ändern. Unf wenn Jérôme Boateng am Freitag wie damals laut "Torwart!" ruft, dann wird Neuer seinen Innenverteidiger hoffentlich hören. (Lesen Sie hier: So bastelt Boateng an seiner Zukunft)