Der FC Augsburg unterlag in seinen letzten drei Heimspielen und lag dabei jeweils schon zur Halbzeit in Rückstand. In den letzten sieben Runden verbuchte er nur einen Sieg: 3:1 in Hannover am 10. März. Die Bayern erzielten in der ersten Halbzeit mit 38 mehr Treffer als die Augsburger in der gesamten Spielzeit (37).