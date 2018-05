Die letzten beiden Auswärtspartien in der Liga gewann der Branchenführer mit insgesamt 7:1 Toren durch sieben verschiedene Schützen, und in der Rückrunde trugen sich bereits 17 Spieler in die Torjägerliste des Meisters ein.

Ihre letzten fünf Ligaspiele gewannen die Bayern, die in den letzten beiden Runden je zwei Jokertore bejubelten, mit 22:3 Toren. Ihnen fehlen noch zehn Treffer am Rekord von Trainer Jupp Heynckes (98 Tore) aus der Triplesaison 2012/2013.

Die Geißböcke gewannen mit dem 2:0 gegen Leverkusen am 18. Februar nur eins ihrer letzten sieben Heimspiele. Der Absteiger holte nur zwei Zähler aus den letzten fünf Aufgaben, überstand aber zu Hause die letzten drei Partien ohne Niederlage.

1. FC Köln gegen FC Bayern: Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 14 Siege, 9 Unentschieden, 21 Niederlagen - 64:79 Tore

Gesamtbilanz: 23 Siege, 23 Unentschieden, 43 Niederlagen - 116:173 Tore

Letzter Heimsieg: 3:2 am 5. Februar 2011

Letzte Heimniederlage: 0:3 am 4. März 2017

Letzte Elfmeter - 1. FC Köln (8/8): Münch am 28. Februar 1998

Letzte Elfmeter - FC Bayern (5/5): Müller am 24. Oktober 2015

Letzter Platzverweis - 1. FC Köln (4): Oliseh am 12. April 1997

Letzter Platzverweis - FC Bayern (6): Ribéry am 16. Dezember 2011

Aktuelle Kölner Schützen gegen den FC Bayern: Pizarro (3), Cordoba (2), Clemens

Aktuelle Münchner Schützen gegen den 1. FC Köln: Lewandowski (8), Wagner (4), Müller (3), Robben (3), Hummels (2), Ribéry (2), Alaba, Bernat, Kimmich, Martínez, Vidal

Lesen Sie hier: Ulreichs Real-Patzer - Das rät Mentalcoach Baschab