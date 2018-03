Am Samstag (15:30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) kommt nun also der Lieblingsgegner des FC Bayern an die Isar. Wobei Nun-Wieder-Bayern Trainer Jupp Heynckes sich bestimmt nur ungern an ein Münchner Duell mit dem HSV erinnert: Eine 0:1-Pleite in Hamburg am 14. September 1991 leitete den Rauswurf des heute 72-Jährigen ein.