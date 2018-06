HSV-Investor Kühne: " Eine traurige, trostlose Entwicklung"

Kühne hat geschätzte 100 Millionen Euro in den Verein gepumpt, die - was Neuverpflichtungen betrifft - größtenteils verbrannt wurden. Dass er für seine Gaben endlich Erfolge sehen will, kann man verstehen. Der am Zürichsee lebende Fußball-Fan sieht den HSV trotz Umbruchs in der Führung kritisch. "Es gibt in jeder Branche Erfolgstypen. Beim HSV hat man diese in all den Jahren aber leider nicht gefunden", urteilt Kühne. Er bescheinigt dem HSV "eine traurige, trostlose Entwicklung - auch bei den Trainern". Der amtierende Coach Christian Titz indes erntet Lob. "Eine gute Wahl, die ich bejahe", sagt Kühne.