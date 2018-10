Neuer BMW X5: Das wird er kosten

Der X5 meisterte den eigens angesteuerten Geländeparcours mit abenteuerlichen Bergauf- und Bergabpassagen auf lockerem und rutschigem Untergrund und beachtlichen Verschränkungen mit unerschütterlicher Souveränität. Dabei ist unbedingt anzumerken, dass die Testwagen allesamt zusätzlich mit dem Sperrdifferenzial ausgestattet waren, das mit einer ausgeklügelten Mehrscheibenkupplung zu Werke geht.

Eher überflüssig ist der Hinweis, dass die Luftfederung auf der normalen Straße die Komfortforderungen überzeugend erfüllt. Den drei Motoren (zwei Diesel, ein Benziner), die hierzulande zunächst angeboten werden, mangelt es allesamt nicht an Leistung: 265 PS (xDrive30d), 340 PS (xDrive40i) und 400 PS (M50d). Die Preisspanne für die Basisversionen reicht von 69.900 bis 92.900 Euro. Da die endlos lange Ausstattungsliste zahlreiche Optionen im vierstelligen Eurobereich bereithält, haben diese Einstiegspreise allenfalls symbolischen Charakter. Allein die Luftfederung verschlingt schon einen Betrag von bis zu 2.100 Euro. Rechnet man die Preise der optionalen Fahrerassistenzsysteme zusammen, dann klingelt die Kasse erst, wenn rund 7.000 Euro mehr überwiesen sind.

Fazit: Wieder ist es BMW gelungen, bei der Neuauflage einer Modellreihe die Grenzen der Dynamik weiter nach oben zu verschieben. Das Zusammenspiel zwischen Fahrwerk, integraler Aktivlenkung "brake by wire", elektronischer Wankstabilisierung und modernsten Fahrerassistenzsystemen machen das Schweben über Straße, Stock und Stein zum Genuss. Um das Entwicklungsziel Luxus zu erreichen, setzt BMW auf eine gediegene Innenausstattung. Ob die Option "Glasapplikation CraftedClarity" für 650 Euro jedermanns Geschmack trifft, wird sich erst in Zukunft zeigen: Lautstärkeregler, Bedienknopf des iDrive und der Wählhebel des Automatikgetriebes wirken wie mit Glas überzogen.

Dezent bei den Drehknöpfen, überladen samt holografischem "X" am Wählhebel, der sich mit seiner kantig geschliffenen Oberfläche absolut nicht so angenehm in die Hand schmiegen will wie das abgerundete Serienteil. Ein Hauch von Swarovski weht durch den Innenraum des X5. An dieser Stelle hat der bayerische Kraftmeier mit amerikanischem Geburtsort so etwas wie lackierte Fingernägel. Zum Glück herrscht für diese Ausstattungsvariante kein Kaufzwang.

Technische Daten BMW X5 xDrive40i

Fünftüriges SUV der Oberklasse

Länge/Breite (m. Außenspiegeln)/Höhe/Radstand in Millimetern: 4.922/2.218/1.745/2.975

Leergewicht: 2.135 kg

Zuladung: 765 kg

Tankinhalt: 83 l

Kofferraumvolumen: 650 - 1.870 l



Wattiefe: 500 mm

Max. Anhängelast: 3.500 kg

Motor: 6-Zylinder-Twin-Power-Turbo-Benziner mit Direkteinspritzung

Hubraum: 2.998 Kubik

Leistung: 250 kW/340 PS bei 5.500 - 6.500 U/min

Max. Drehmoment: 450 Nm bei 1.500 - 5.200 U/min

0-100 km/h: 5,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 243 km/h

8-Gang-Automatikgetriebe

Allradantrieb

Durchschnittsverbrauch: 8,5 - 8,7 l Super/100km

CO2-Ausstoß: 193 - 197 g/km

Preis: ab 70.700 Euro