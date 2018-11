Manuel Pretzl: Müssen im Rathaus unsere Kräfte bündeln

Sie haben lange mit sich gerungen, ob Sie überhaupt Bürgermeister werden wollen. Was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben?

Naja, die Landtagswahl war schon ein Einschnitt. Nach dem schlechten Ergebnis haben wir in der CSU viele Gespräche geführt. Da haben wir festgestellt, dass wir im Rathaus unsere Kräfte bündeln müssen. Josef Schmid war ja auch eine starke Persönlichkeit. Deshalb haben wir beschlossen, den Fraktionsvorsitz und das Amt des Bürgermeisters zusammenzuführen.