Die Landschaftsarchitektin (69) organisiert zusammen mit den örtlichen Grünen und weiteren Bündnissen den Widerstand gegen den ungeliebten Umzug der Polizeihubschrauber-Staffel. "Überall in Deutschland sind Polizeihubschrauber an großen Flughäfen stationiert. Wenn sie bald über unsere Köpfe im Wohngebiet fliegen, ist es vorbei mit der gewissen Nachtruhe, die wir bislang haben", befürchtet Kämpf. In Gegenden wie Lustheim-Hochbrück, der Fliegersiedlung, dem Schlosspark in Oberschleißheim und in den Stadtteilen Hasenbergl und Feldmoching werde es durch das rotierende Knattern der mächtigen Helikopter – besonders im stehenden Flug – immer wieder "sehr, sehr laut", so ihre Prognose.