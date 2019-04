Lokalbaukommission will die gewerblichen Nutzungen erhalten

Der Bereich gilt als urbanes Juwel in Neuperlach, das sieht auch der Bezirksausschuss (BA) so. Die Nutzungsänderung der Gewerbeeinheiten in 19 Wohnungen verändere nicht nur die Struktur des Viertels nachteilig, sondern auch die örtliche Versorgung der Bürger, so BA-Planungssprecher Wolfgang Thalmeir (CSU).