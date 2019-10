"Bündel der Freude" James Van Der Beek: Sechstes Kind im Anmarsch!

Schauspieler James Van Der Beek (42) und seine Frau Kimberly Brook (37) arbeiten weiter fleißig an der perfekten Großfamilie: Wie der ehemalige "Dawson's Creek"-Darsteller per Instagram-Post mitteilt, ist nun Baby Nummer sechs auf dem Weg: "Unglaublich begeistert kündigen wir an, dass noch ein kleines Bündel an Freude uns ausgesucht hat, um seine Familie zu sein."